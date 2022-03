Caltanissetta, Federfarma e CONADI insieme per sostenere i bambini dell’Ucraina

Federfarma Caltanissetta e Conadi Caltanissetta hanno attivato la campagna di raccolta “Un farmaco sospeso” per sostenere il popolo Ucraino che sta fuggendo dalla guerra.

A San Cataldo hanno aderito all’appello umanitario le seguenti farmacie:

Farmacia Gallo, Farmacia Pilato, Farmacia Guadagnino, Farmacia Cristo Re, Farmacia Maira, Farmacia Pizzo Carano, Farmacia Belvedere, Parafarmacia Sant’Andrea, Parafarmacia 2EFFE , Erboristeria Eco Natura.

“Conadi ha anche attivato un corridoio umanitario per favorire il ricongiungimento familiare dei bambini in fuga dalla guerra con le loro famiglie in Italia – ha spiegato la presidentessa CONADI Maria Concetta Naro -. Non possiamo abbandonare questi bambini alla storia che qualcun altro ha costruito per loro. E’ tempo di tempo di fare ricongiungere le famiglie aiutandole a scappare dagli orrori della guerra.

Sono migliaia le badanti ed i lavoratori ucraini che da anni vivono e lavorano in Italia che hanno lasciato in Ukraina i loro figli affidandoli a parenti ed amici.

Gli aiuti possono arrivare anche tramite bonifico sull’IBAN IT46O0200803284000105929416 intestato a CONADI causale: AIUTI UKRAINA.

“La donazione – ha proseguito Maria Concetta Naro – sarà usata interamente per sostenere le ingenti spese necessarie a coprire i costi di noleggio degli autobus, ai carburanti ed ai pedaggi autostradali rendicontando tutto online con quella trasparenza che da sempre caratterizza la nostra organizzazione. Al momento sono percorribili solo pochissimi corridoi umanitari in particolare i 4 varchi doganali con la Polonia e 2 con l’Ungheria, quindi dopo gli orrori della guerra un viaggio di migliaia di kilometri attende bambini terrorizzati e provati da una Guerra assurda ed incomprensibile”.

Nella foto: volontari del CONADI