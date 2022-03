Caltanissetta, Camera di Commercio: un ciclo di webinar e tante “Chiacchierate Digital”

Prosegue con grande interesse del pubblico e degli imprenditori il ciclo di incontri dal titolo “Chiacchierata Digital”, organizzati in sinergia tra i Punti Impresa Digitale (Pid) delle Camere di Commercio di Caltanissetta e di Agrigento.

Una rubrica con l’intento di mostrare come sia possibile avviare, promuovere o gestire la propria azienda restando nel proprio Comune di residenza o per tutti coloro che vogliono farlo da qualsiasi posto in cui desiderano vivere, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione del digitale. Infatti, i Digital Promoter Marcella Sardo (Pid Caltanissetta) e Fabio Cimino (Pid Agrigento) si occupano, con cadenza periodica, della presentazione delle “best practies del territorio”, suscitando la curiosità dei cybernauti e rivolgendosi agli aspiranti imprenditori digitali.

Gli appuntamenti, dalle tematiche innovative e interessanti, sono popolati sempre da ospiti d’eccezione e non soltanto umani. Durante l’incontro dal titolo “titoloincontro”, infatti, l’imprenditrice Rosalia Tatano e il Presidente di Confartigianato Agrigento, Vincenzo Insalaco, hanno avuto l’opportunità di dialogare con NAO, il robot umanoide “adottato” dall’Istituto “Sebastiano Mottura di Caltanissetta” diretto da Laura Zurli. (diciamo qualcosa in più rispetto alla chiacchierata e/o alla tecnologia)

L’ultimo appuntamento è stato un incontro tutto al femminile e co-condotto da Valentina Billero, socia revisore Fidapa sez. Cammarata – San Giovanni Gemini. Le ospiti dell’evento che hanno animato la Chiacchierata Digital sono state l’imprenditrice artigiana Francesca Alfieri, la designer e illustratrice Maria Mangiapane e la YouTuber nissena Gaia Curatolo.

Quest’ultima ha portato la sua testimonianza di imprenditrice digitale: nata come YouTuber – conta oggi 338 mila iscritti al suo canale – la trentenne ha unito le sue capacità comunicative, tali da riuscire a conquistare i suoi follower, alle competenze digitali richieste dal business online, avviando così la sua impresa di cosmetica bio, che dirige direttamente da casa, a Caltanissetta. La scelta della giovane imprenditrice di non avere un negozio fisico è una scelta strategica e consapevole, alla quale si affiancano la capacità analitica di sfruttare le potenzialità dei social e dei diversi canali messi a disposizione dal web, tale da renderla imprenditrice digitale a tutti gli effetti.

Ed è proprio dalle opportunità di questi canali che la Camera di Commercio, con il suo ciclo periodico di webinar tenuti da Pid, vuole diffondere l’importanza della cultura del digitale agli imprenditori e agli aspiranti tali, dimostrando come il digitale, appunto, può venire in aiuto alle diverse attività di una azienda, online e offline che siano.

L’obiettivo del Punto Impresa Digitale di Caltanissetta è quello di guidare gli imprenditori verso la Transizione 4.0, accompagnandoli, tra le diverse attività previste, attraverso sessioni formative dedicate al tema. A tal proposito, il Pid ha organizzato una serie incontri e webinar gratuiti che prenderanno il via il prossimo 31 marzo 2022. Durante il primo incontro, che si terrà dalle 14.30 alle ore 16.30 su piattaforma Meet, si parlerà di come ampliare la presenza online, come sfruttare gli strumenti del web tra cui Google My Business e le strategie per ottimizzare SEO e SEM.



Per iscriversi al webinar gratuito compilare il form: https://forms.gle/hoxCUbdFKQGRb6jf9

Per ulteriori informazioni contattare il Punto Impresa Digitale di Caltanissetta attraverso la pagina Facebook “Punto Impresa Digitale PID Caltanissetta” https://www.facebook.com/pid.caltanissetta

o chiedere un appuntamento scrivendo a prenota@cl.camcom.it.

Per vedere le scorse puntate della rubrica “Chiacchierata Digital”: profilo Facebook del PID Caltanissetta e canale YouTube della Camera di Commercio di Agrigento nella PlayList “Chiacchierata Digital”