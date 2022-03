Caltanissetta. All’Itet “Rapisardi – Da Vinci” studenti a lezione di Project Management

CALTANISSETTA. Si è svolto presso la sede di Via Turati dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci”, diretto dalla Dott.ssa Santa Iacuzzo, un incontro degli studenti dell’indirizzo CAT con il Geometra Salvatore Della Monica, esperto di Project Management, una metodologia che riguarda l’intero ciclo del processo edilizio.

È stato un incontro molto apprezzato dai ragazzi, oltre per i contenuti, per il tono colloquiale e diretto con il quale il Geom. Della Monica ha raccontato l’evoluzione della propria carriera professionale in Lombardia e l’importanza della professione del Geometra, che opera oggi in uno scenario a 360°, prospettando qualificanti e importanti opportunità per gli studenti.

«Il Project Manager – dichiara il Geom. Della Monica – è un professionista che associa ad una solida preparazione tecnica fornita dalla scuola, un’esperienza lavorativa nei vari livelli del processo edilizio: responsabile di cantiere, contabile dei lavori, progettista, direttore lavori, collaudatore, ecc. È un percorso professionale interessante per i nuovi geometri, che hanno l’opportunità di poter far parte del processo edilizio subito dopo il diploma.»

La Dirigente scolastica, Santa Iacuzzo: «Ringrazio il Geometra Della Monica per questo stimolante incontro che ha prospettato agli allievi uno scenario, quale quello del Project Management, in cui si coordinano le competenze da loro acquisite attraverso lo studio delle materie di indirizzo. L’incontro anticipa un ciclo di lezioni su questo tema, che saranno erogate dal Geom. Della Monica durante le ore curricolari: un’importante occasione di arricchimento della nostra offerta formativa e di crescita culturale per i nostri studenti.»