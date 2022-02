Usa, Biden nomina una drag queen al ministero dell’Energia: è polemica

Si tratta di Sam Brinton, doppio Master al Mit e una vasta esperienza in fatto di scorie nucleari. Brinton, 34 anni, si autodefinisce un “nuclearnerd” e ha annunciato sui suoi profili social di esser stato nominato vicesegretario aggiunto al Dipartimento dell’Energia.

Oltre alle campagne per la corretta eliminazione delle scorie nucleari, il nuovo vicesegretario ha all’attivo diverse mobilitazioni per i diritti Lbgtqi.

Nonostante il curriculum vitae di Brinton la nomina non è piaciuta agli americani più conservatori, che hanno criticato le tante foto in abiti femminili, rossetto e tacchi a spillo, venute fuori dopo l’elezione. Nell’occhio del ciclone sono finiti soprattutto gli scatti che risalgono a qualche anno fa e ritraggono il 34enne in atteggiamenti fetish con un partner travestito da cane e tenuto al guinzaglio.