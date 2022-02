Sorpreso a rubare dentro le auto civetta della Polizia. Arrestato.

Scoperto, denunciato ed arrestato in quanto intento a rubare all’interno di auto della Polizia posteggiate. E’ stato perlomeno singolare quanto accaduto a Genova. Qui i poliziotti hanno sorpreso un giovane che stava tentando di aprire un’auto della Polizia posteggiata nei parcheggi riservati ai mezzi di servizio. L’uomo stava armeggiando e si spostava da un’auto all’altra. I poliziotti di vigilanza sono intervenuti e lo hanno dapprima accompagnato all’interno degli uffici per gli accertamenti.

La Polizia di Stato di Genova lo ha poi denunciato per furto aggravato e per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Il 29enne, in possesso di un coltellino multiuso, è stato ritrovato in possesso di un porta casco con all’interno un occhiale protettivo, mascherine ffp2 e gel disinfettante. La refurtiva è stata riconosciuta dagli appartenenti degli uffici investigativi della Questura come materiale in dotazione di un’autovettura a loro carico, che infatti ne risultava sprovvista. L’uomo è stato infine arrestato e sarà giudicato per direttissima.