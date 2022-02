Serie D. Sconfitta esterna netta per la Sancataldese 4-0 contro la vice capolista Cavese

Sconfitta esterna netta 4-0 per la Sancataldese sul campo della Cavese. Gara subito in salita per i verdeamaranto che, dopo appena 8 minuti capitolano sul gol di Palma. Passano appena 6 minuti e i padroni di casa raddoppiano con Allegretti (C), per poi triplicare poco prima la mezzora della prima frazione di gioco con Bacio Terracino.

La Sancataldese, stordita da questo triplo colpo subito, ha cercato di reagire, ma la Cavese ad inizio ripresa ha messo a segno la rete del 4-0 definitivo con Allegretti. Presente alla partita anche diversi tifosi che hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine.

La Sancataldese, a seguito della sconfitta rimediata con la vice capolista Cavese, resta ferma a quota 25 in classifica e domenica prossima affronterà al Valentino Mazzola il Cittanova Calcio.