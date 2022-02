Sequestrate a Napoli 11 edicole votive riconducibili a uomini della Camorra

Singolare operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli che hanno sequestrato, con il supporto del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e della Polizia Municipale , ben 11 edicole votive. Le edicole si trovano nei quartieri Vasto, Arenaccia e San Carlo all’Arena ed erano tutte dedicate a uomini di spicco dell’Alleanza di Secondigliano o del superclan «Sistema»

Secondo quanto accertato dai Carabinieri, le edicole erano state costruite per la celebrazione di figure criminali, occupando abusivamente il suolo pubblico e in alcuni casi danneggiando beni di interesse storico e archeologico. Sono ritenute riconducibili a persone condannate per delitti di criminalità organizzata o comunque indiziate di partecipazione al cartello camorristico noto come “Alleanza di Secondigliano” o “Sistema”.