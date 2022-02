Santa Caterina. Sino al 14 febbraio in paese si possono donare farmaci al Banco Farmaceutico

SANTA CATERINA. Per il terzo anno consecutivo, a Santa Caterina V, la Farmacia del Dott Francesco Abela., dall’8 al 14 febbraio 2022, ospita il Banco Farmaceutico. Negli anni precedenti l’iniziativa ha riscosso un enorme successo tra i caterinesi, determinando l’approvvigionamento di grandi quantità di farmaci che sono stati donati alla Parrocchia Immacolata Concezione, nella persona di Padre Antonio La Paglia, il quale ha provveduto a sua volta a distribuirli tra i cittadini più bisognosi.

“Mentre nel 2020, è stato possibile, trasformare la settimana del Banco Farmaceutico, in una festa di Comunità, con l’intervento di giovani volontari e scolaresche, provenienti anche dai Comuni limitrofi, negli ultimi due anni l’evento si è di molto ridimensionato, a causa delle norme Covid ” asserisce il dottore Abela; “ciò nonostante i Caterinesi, hanno compreso bene, che è proprio in questo difficile momento storico, che è indispensabile essere comunità, aiutando chi sta peggio, e infatti, lo scorso anno, in pieno lock down, il nostro paese si è distinto per la grande generosità dimostrata”.

“E credo” continua ancora il dottore “che anche quest’anno il mio paese, il 14 Febbraio, data di chiusura del progetto, festeggerà San Valentino, con dei grandi pacchi, contenenti il regalo d’amore più bello che si possa fare agli altri e a se stessi: un gesto di solidarietà verso chi ci sta accanto, perché i caterinesi sanno correre veloce quando le gare sono delle Maratone di Solidarietà e in palio c’è il sorriso di un anziano solo o di un bambino ammalato”.