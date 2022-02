San Valentino, “Se mi ami mi curi”: la app che soccorre i fidanzati

“L’amore e` nell’aria, ma io ho il naso chiuso”; “Cercavo un colpo di fulmine, ho trovato quello della strega”; “I miliardi li vedo solo nei fermenti lattici”: Pharmap, azienda leader in Italia per la consegna dei farmaci a domicilio, celebra con ironia la giornata di SAN VALENTINO con una campagna di outdoor advertising divertente e dai colori vivaci. Il concept si sviluppa attraverso una serie di “storie personali” dal mood “Mai una gioia”, tipico dello slang giovanile e di tendenza sui social, che rappresentano in modo spiritoso situazioni di vita quotidiana sul tema della salute in cui ciascuno di noi può identificarsi .

Pharmap continua a sorprendere il pubblico con uno stile di comunicazione “disruptive” che lo ha consacrato, nel giro di meno di 3 anni, in un vero e proprio “love brand”: un tone of voice brillante e divertente, con copy di impatto e grafiche dai colori vivaci. La strategia è studiata per cercare di avvicinare le persone al servizio di consegna farmaceutico, alleggerendo e sdrammatizzando gli stereotipi associati a questo tipo di mercato.

La campagna di affissioni coinvolgerà Torino e Palermo per 15 giorni: per la prima città l’operazione di marketing è realizzata in collaborazione con Igp Decaux, mentre per il capoluogo siciliano con la società Alessi. Inoltre, a partire da domani, Milano sarà attraversata per un mese da un tram completamente avvolto, completamente personalizzato Pharmap. Pharmap è la soluzione di consegna a domicilio farmaceutico leader in Italia che consente di ricevere in 60 minuti, o per fasce orarie, qualsiasi prodotto della Farmacia (anche i farmaci con obbligo di prescrizione).

Il servizio, fruibile tramite un sito web e un’app, è pensato per tutti coloro che, per un malessere o mancanza di tempo, non possono recarsi in Farmacia. Ad oggi il servizio, dopo poco più di 3 anni dal lancio, è disponibile in più di 150 città d’ Italia (tra cui Milano, Genova, Bologna, Roma, Torino, Palermo, Cagliari), conta un Network in costante crescita di circa 2000 Farmacie e partnership con i maggiori player del settore Farmaceutico ed Healthcare. Dal 2019 la società è tra le 50 scale up più innovative d’Italia. Nel 2020 i suoi due fondatori, Giulio Lo Nardo e Giuseppe Mineo, sono entrati nella classifica dei 30 migliori talenti under 30 di Forbes Italia.