San Cataldo. Riduzione della Tari per 103 famiglie. Il sindaco e l’assessore Andaloro: “Stiamo lavorando per ampliare la platea di beneficiari”

SAN CATALDO. Sono 103 le famiglie sancataldesi che beneficeranno dell’agevolazione di riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti. Lo hanno sottolineato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore ai servizi sociali Marco Andaloro che hanno anche ribadito che stanno lavorando per ampliare la platea dei beneficiari.

Sindaco ed assessore hanno spiegato: “sulla base dei fondi nazionali, insieme all’impegno di Gabriella Spinello, abbiamo deciso di riaprire i termini, dal momento che erano disponibili ancora molte risorse a disposizione della comunità. Siamo così riusciti ad estendere le agevolazioni a 50 nuove famiglie, che si aggiungono quindi alle 53 iniziali, per un totale di 103 famiglie. Come previsto dunque dalla Riduzione Tari Utenze Domestiche dell’anno 2021, la riduzione verrà applicata direttamente in bolletta e quindi l’importo dovuto TARI per l’anno 2021 sarà pari a 0”.

Sindaco ed assessore hanno infine ribadito: “Dal momento che restano ancora disponibili ulteriori fondi, stiamo lavorando per ampliare la platea di beneficiari che potranno usufruire della riduzione della Tari, in modo tale da offrire un importante sostegno a tutte le famiglie che sono state particolarmente colpite dagli effetti negativi della Pandemia”.