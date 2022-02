San Cataldo. Oggi al centro commerciale “Il Casale” tornata vaccinale per bambini da 5 a 12 anni

SAN CATALDO. Oggi, sabato 5 febbraio dalle 09:00 alle 18:00 si terrà presso il Centro Commerciale di San Cataldo una campagna straordinaria di vaccinazione rivolta ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Le modalità saranno quelle dell’ “open day”, perciò non sarà richiesta alcuna prenotazione per accedere all’ambulatorio vaccinale.

La sede sarà inoltre allestita con decorazioni giocose e i bambini saranno intrattenuti con spettacoli di animazione per rassicurarli e rasserenarli prima e dopo la vaccinazione. Il sindaco ha ricordato: “Sarà una grande opportunità per tutte le famiglie che desiderano mettere in sicurezza la salute dei propri figli e un grande gesto di responsabilità nei confronti dell’intera comunità di San Cataldo”.