San Cataldo. Iniziati lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico

SAN CATALDO. Sono già iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del Verde, mediante potature o abbattimento di alberi a rischio caduta nel Comune. A comunicarlo è stato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore al territorio e ambiente Michele Giarratano.

“Stiamo mettendo in sicurezza tutte quelle aree che potevano arrecare danni a persone e cose. Purtroppo, in questo primo intervento, considerate le esigue somme a nostra disposizione, non riusciremo a fare la potatura di tutta la città, ma saremo in grado, comunque, di intervenire in gran parte di essa e soprattutto laddove insistono maggiori pericoli”.

La somma messa a disposizione è di circa 20 mila euro e saranno bastevoli per fare la gran parte degli interventi. “A causa della mancata manutenzione del verde pubblico nel nostro Comune (che purtroppo si è protratta a lungo negli ultimi anni), – hanno concluso – sono tante le aree verdi che risultano in stato di abbandono. Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più bella e più sicura la nostra città”.