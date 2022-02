Ragazzo italiano di 18 anni muore a New York, attesa per autopsia

Avrebbe compiuto 18 anni oggi, Claudio Mandia, figlio di due imprenditori di Battipaglia, nel Salernitano, volato in un college a New York dove e’ morto. Ancora non chiara la causa del suo decesso. I genitori lo stavano raggiungendo per festeggiare il suo compleanno in America. Viene descritto come un ragazzo allegro, vivace, gentile, Cladio, che ha frequentato il liceo scientifico ‘Medi’ di Battipaglia per poi affrontare il primo anno di college negli Usa.

“Si rimane sempre esterrefatti quando a morire e’ un ragazzo di 18 anni, che ha davanti a se’ una vita, delle aspettative, dei progetti per lui, per la famiglia – dice il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, all’AGI – queste morti di ragazzi giovani ci lasciano un grande dispiacere. Tutta la citta’ di Battipaglia e’ scossa da quanto successo. Era un ragazzo molto socievole e che si e’ fatto voler bene”. La salma del ragazzo dovrebbe rientare a Battipaglia la prossima settimana dopo l’autopsia in America.