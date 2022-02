Promozione. Vola l’Atletico Nissa: 4-1 al Misterbianco.

Nel campionato di Promozione vola l’Atletico Nissa. La squadra del presidente Iacona ha superato 4-1 il Misterbianco facendo un ulteriore passo avanti in classifica dove in questo momento occupa il quinto posto.

La gara è iniziata come meglio non avrebbe potuto per la squadra di casa in gol con Ernesto Sammartino. Gli ospiti, tuttavia, alla mezzora hanno pareggiato con Tosto. L’Atletico Nissa nel finale di primo tempo ha però innescato il turbo andando a segno due volte in tre minuti.

Prima Giorgio e poi Vaccaro hanno segnato le reti che hanno permesso di chiudere con un rassicurante doppio vantaggio il primo tempo. Nel secondo, ancora Vaccaro ha segnato la quarta rete mettendo il sigillo ad un match che ha confermato l’Atletico Nissa tra le grandi protagoniste del girone C di Promozione.