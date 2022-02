Promozione. L’Atletico Nissa piega nel finale il Città di Calatabiano. La decide un gol di Vaccaro

Ci sono voluti 80 all’Atletico Nissa per conquistare la vittoria a spese del Città di Calatabiano. Un match, il primo di questo 2022 per la squadra del presidente Iacona, nel quale Firingeli e compagni hanno sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio sugli avversari.

Il primo tempo è filato senza alcuna emozione e senza nemmeno un’occasione da annotare nel taccuino. Le due squadre si sono affrontate più che altro a centrocampo e nemmeno senza ritmi particolarmente elevati.

Nella ripresa è stato l’Atletico Caltanissetta a rompere gli indugi. La squadra di Alessio Sferrazza, dovendo necessariamente vincere, ha alzato il ritmo e il baricentro del proprio gioco e le prime occasioni sono arrivate con Firingeli che ha colto una traversa, e con Genova che da pochi passi ha spedito il pallone a fil di palo.

Poi il colpo vincente di Vaccaro che ha insaccato la rete del vantaggio che poi ha permesso all’Atletico Nissa di aggiudicarsi il match e di collocarsi al quinto posto in classifica in coabitazione con la Gymnica di Scordia. Dunque, vittoria importante in chiave play off in un match caratterizzato nel finale da tanto nervosismo con Terrana, Firingeli e Vaccaro espulsi.

Ma oggi era importante vincere e l’Atletico Caltanissetta lo ha fatto riuscendo a conquistare tre punti pesantissimi per la propria classifica del girone C del campionato di Promozione.