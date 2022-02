Eurovision Song Contest: Achille Lauro rappresentanterà San Marino

Achille Lauro ha vinto Una voce per San Marino e rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. Lo scrive su facebook l’organizzazione del concorso Una voce per San Marino.

Una Voce per San Marino è il contest organizzato da Media Evolution e San Marino Rtv, in collaborazione con la Segreteria al Turismo, per scegliere il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest di Torino.

Al secondo posto della competizione organizzata da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria Turismo si piazzano Alessandro Coli e Dj Burak Yeter mentre Aaron Sibley ottiene il terzo posto.

Finalissima partecipata con cantanti e sonorità da tutto il mondo fra big e emergenti, compreso il gruppo sammarinese formato da Fabry & Labiuse feat. Miodio, questi ultimi i primi artisti a rappresentare il Titano all’Eurovision nel 2010.

Social impazziti con #unavocepersanmarino fra gli hashtag in tendenza in Italia.Achille Lauro vince il premio per il brano più radiofonico, mentre il premio per la critica è stato vinto da Mate per DNA. Targa speciale del Turismo San Marino a Ivana Spagna. Sul palco anche un siparietto delle Iene con una sosia della cantante sul palco assieme all’artista.

Tante le emozioni nella serata presentata da Senhit e Jonathan Kashanian – si legge sul sito di Rtv San Marino – che ha avuto come ospite d’onore Al Bano, che ha portato sul palco alcuni dei suoi pezzi famosi compreso “We’ll live it all again”, il brano con cui ha partecipato all’Eurovision Song Contest nel 1976.

A salire sul palco ad aprire l’evento anche il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati.

Ion serata anche un commosso omaggio a Raoul Casadei, scomparso a maggio 2021, commemorato con un video del suo ultimo concerto e il saluto del figlio Mirko. In scena anche un inedito duetto fra due protagoniste dell’Eurovision per San Marino, Valentina Monetta e Senhit.