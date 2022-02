Eccellenza. Solo pari 2-2 per la Nissa con l’Oratorio San Ciro e San Giorgio. Non bastano i gol di Retucci e Pardo

In Eccellenza gli ultimi minuti sono ancora fatali alla Nissa che pareggia 2-2 con l’Oratorio San Ciro e San Giorgio a Campofranco. Un match che nel primo tempo aveva visto la Nissa in svantaggio a seguito della rete di Sanyong che aveva portato in vantaggio il Marineo.

Nella ripresa, tuttavia, la Nissa ha rimontato prima con la rete di Retucci e poi con quella di Pardo (nella foto). Quando sembrava che la gara si indirizzasse verso il 2-1 definitivo, è stato un guizzo di testa di Li Castri a dare il pareggio all’Oratorio San Ciro e San Giorgio.

Per la Nissa un’occasione persa per tornare al successo ma anche per uscire da un periodo negativo che si protrae dal 27 novembre dello scorso anno quando si impose 0-2 sul campo del Cus Palermo. Da allora solo pareggi e sconfitte per la squadra di Angelo Bognanni.