Covid: oggi giornata sanitari, omaggio a chi ha dedicato vita

Una giornata di raccoglimento e riflessione per ricordare quanti, tra medici e operatori sanitari, sono scomparsi nell’esercizio della professione e di tutti i medici e odontoiatri che quotidianamente operano a tutela della salute in questa perdurante crisi epidemica. Due anni dopo Codogno, la “Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato” e’ stata celebrata oggi nella sede della Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), alla presenza del ministro Speranza.

“Il 20 febbraio e’ una data indelebile – ha sottolineato il presidente Fnomceo, Filippo Anelli – un momento di raccoglimento e di riflessione su chi non e’ piu’ con noi e per tutti coloro che sono ancora in prima linea nella lotta per il contenimento della malattia; e’ un’occasione per celebrare i principi deontologici che da secoli guidano la nostra opera di medici e odontoiatri”.

“Un sacrificio – ha aggiunto – di 370 medici deceduti nel corso di questa terribile pandemia e che ha permesso di curare ben oltre 12 milioni di cittadini positivi al Covid 19 di cui 10.700.000 sono guariti, nella stragrande maggioranza a domicilio, grazie all ‘impegno dei ‘curanti’ e al fondamentale contributo di tutti gli operatori della sanità'”.

Un omaggio a medici, infermieri, operatori sanitari e paramedici, “donne e uomini che ogni giorno aiutano assistenza sanitaria alla popolazione e che durante l’ Covidhanno svolto senza risparmiarsi, e anche a costo propria della vita, il proprio dovere, dando una grande prova di professionalita’, resistenza e resilienza”, come sottolineato dal presidente della Camera Roberto Fico nel suo messaggio.

Quest’anno la giornata e’ dedicato al ricordo di Gino Strada, fondatore di Emergency, scomparso lo scorso 13 agosto, per aver incarnato nella sua vita e nella sua attivita’ professionale, proprio il rispetto della dignita’ di ogni uomo come espressione del riconoscimento dei diritti umani che appartengono ad ogni persona “Gino ci ha lasciato un’eredita’ importante da portare avanti, siamo contenti che in questo viaggio con noi da questo momento in poi ci sia anche la Fnomceo.

Questi due anni ci hanno lasciato queanto importante sia la salute e quanto l’ 32 della Costituzione deve essere un diritto nostro ma anche di tutto il mondo” ha articolo presentato la Presidente di Emergency, Rossella Miccio.

A Strada, “un medico del nostro Paese che mi piace pensare come un medico del mondo”, va anche l’omaggio del ministro della Salute, Roberto Speranza. ”

“Il suo messaggio ha uno straordinario potere in un tempo come quello che stiamo vivendo. L’idea di universalita’ delle cure e’ un patrimonio da difendere e una bandiera da sventolare con orgoglio. Insieme dobbiamo vivere questo tempo che ci e’ dato. Quando una persona sta male bisogna curarla punto e basta, non conta nessun altro elemento, ne’ il colore della pelle ne’ da dove viene o quanti soldi ha”.