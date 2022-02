Covid, ministro Speranza: “Via Green pass? E’ fase nuova ma serve gradualità Non possono saltare in un momento tutte le precauzioni”

«Il Covid non scompare premendo il tasto off come se stessimo spegnendo la luce. Nei prossimi giorni continueremo a monitorare il quadro epidemiologico, ma i dati su contagi e ricoveri sono tutti in via di miglioramento. È chiaro che ci troviamo in una fase nuova, ma serve gradualità, non possiamo far saltare in un solo momento tutte le precauzioni che ci hanno consentito di lasciare aperto mentre altri in Europa entravano in lockdown».

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in un colloquio con La Stampa facendo evidente riferimento al dibattito politico in corso sull’abolizione o meno del Green pass. «La pandemia – ha spiegato – ha reso evidenti almeno tre limiti della nostra sanità: il ritardo nel sapersi adeguare ai bisogni di una popolazione che invecchiando ha fatto esplodere le malattie croniche, il deficit digitale e una crescita delle diseguaglianze nell’accesso ai Lea, i livelli essenziali di assistenza, che sono su valori non adeguati al Sud.

Ma ora abbiamo l’opportunità di trasformare la più dura emergenza sanitaria del dopoguerra in una grande opportunità di ammodernamento e rafforzamento della nostra sanità pubblica». In ogni caso, circa lo stato di emergenza e le misure fin qui adottate per fronteggiare il Covid, “valuteremo nelle prossime settimane e poi decideremo, ma è chiaro – ha sottolineato Speranza – che l’obiettivo è quello di una progressiva uscita dall’emergenza». Per il ministro “mentre continuiamo a combattere il virus, ora è il momento di alzare lo sguardo oltre l’emergenza»