Caltanissetta, Onde donneinmovimento: interpellanza della Lega “profondamente offensiva verso l’intelligenza”

Ester Vitale, portavoce dell’Associazione Onde donneinmovimento interviene sul contenuto dell’interpellanza promossa dal Consigliere Aiello e dalla Consigliera Visconti definendole profondamente offensive verso l’intelligenza.

A seguire il testo completo:

La manifesta illogicità della premessa con l’interpellanza, nella parte in cui si interroga “sulla necessità di affiggere, a tappeto, sui muri delle vie, nei bar, davanti le scuole e gli ospedali, un’ordinanza- decalogo con le principali regole comportamentali, da far rispettare agli extra comunitari che sconoscono, a causa delle diversità culturali, il modo corretto e sano della vita cittadina, e che in quel modo sarebbero aiutati a rispettare la città e i cittadini che li accolgono”, non può e non deve farci ridere, come una bestialità buttata lì senza conseguenze. Il contenuto apertamente razzista e insieme tristemente populista di questa interrogazione deve preoccuparci e non poco perché si muove in direzione opposta e contraria a quello che deve essere l’obiettivo di una Comunità cittadina e cioè una coesistenza di persone nella quale i valori democratici di solidarietà, tolleranza, conoscenza reciproca e rispetto per la diversità sono valori primari e dove qualunque forma di razzismo e xenofobia viene respinta. Chiediamo dunque al Sindaco di promuovere e incoraggiare forme di partecipazione attiva alla cittadinanza, in cui impegno democratico e impegno per la diversità possano essere incoraggiati. Chiediamo di coinvolgere reti della società civile, associazioni, organizzazioni e singole persone per lo sviluppo e l’attuazione di strategie rispettose della diversità, per contrastare la discriminazione ed affermare i valori dell’uguaglianza, dell’inclusione, delle pari opportunità.