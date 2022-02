Caltanissetta, apre il Polo Inclusione Sociale per accompagnare l’immigrato verso l’autonomia

A Caltanissetta apre il Polo Inclusione Sociale, un centro polifunzionale per la presa in carico di soggetti provenienti da Paesi Terzi.

Nato dalla partnership tra associazione Don Bosco 2000, Cooperativa Sociale Etnos e Cooperativa Sociale Feedback, D.A.S. Società Cooperativa il progetto fa riferimento a SU.PR.EME.ITALIA SUD, protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque regioni meno sviluppate, e finanziato dalla Commissione Europea – Direzione Generale Migrazione e Affari Interni, in collaborazione con Asylum, Migration and Integration Fund.

Il Polo Inclusione Sociale rappresenta un’opportunità che mira alla piena inclusione e integrazione dell’immigrato. In un periodo di grandi incertezze vuole offrire servizi per il miglioramento della qualità e dell’accessibilità ai servizi territoriali ‒ sociali, sanitari, logistici, abitativi, legali, amministrativi ‒, ponendo al centro dell’intervento l’esigenza dei destinatari.

Accompagnare verso l’autonomia soggetti che si rivolgono al Centro è l’obiettivo principale del Polo Inclusione Sociale, volto a promuovere operazioni che migliorino il benessere psicosociale della comunità.

La sede del progetto è situata in Via Aci 18B, i cui sportelli saranno attivi nei seguenti giorni e orari: dal lunedì e dal venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.