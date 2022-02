Caltanissetta, 8 marzo: un’occasione per essere “dalla parte” delle donne vittime di violenza

L’8 marzo al Cefpas si terrà l’incontro “Dalla tua parte: storie di donne e di rinascita”. Un evento che si terrà in sinergia con diverse istituzioni e associazioni del territorio. Un’occasione per riflettere sulle donne e poter dare voce, dignità e soluzioni ai loro bisogni.

Se “l’8 marzo” per molti è l’occasione per un mazzo di fiori, un dono o una cena fuori in coppia o con le amiche, per tante altre (purtroppo) è un giorno come un altro.

Un giorno nel quale non sanno ancora se il loro aggressore tornerà ad abusare di loro, un giorno nel quale è difficile anche vedere la luce in fondo al tunnel.

Una luce che, però, istituzioni e associazioni non vogliono soltanto mantenere accesa. Il vero obiettivo, che deve perseguire tutta la società, unendosi e creando una reete, è quello di far uscire la donna da quel tunnel buio che, spesso, è troppo lungo per essere percorso in solitaria.

Un tunnel dal quale è necessario “andare via” per riscoprire la bellezza della libertà che c’è all’aria aperta.

Ogni occasione è buona per affrontare questo tema. E lo è ancor di più nella Giornata Internazionale della Donna, martedì 8 marzo.

Nella sala Sala Papa Giovanni Paolo II del Cefpas, dalle 15.30, all’incontro “Dalla tua parte: storie di donne e di rinascita” si discuterà sulla possibilità di creare una comunità alloggio per ospitare le donne rese fragili perchè oppresse dalle difficoltà di tipo economico, sociale e culturale.

E lo si farà tutti insieme, seduti allo stesso tavolo, confrontandosi nella stessa sala.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta e lo Sportello Antiviolenza della CRI nissena. L’incontro si inserisce nell’ambito del progetto“Dalla tua Parte”, promosso dall’avvocato Federica Laverde, referente dello Sportello Antiviolenza della Croce Rossa di Caltanissetta, finalizzato alla creazione di una comunità alloggio che possa ospitare, anche temporaneamente, le donne vittime di violenza.

L’incontro vuole essere un momento di riflessione contro la violenza sulle donne e di sensibilizzazione per l’attuazione dei protocolli di tutela e sicurezza. Un contributo fondamentale sarà dato dalle testimonianze dirette di donne che si sono ribellate ai soprusi e ad ogni forma di maltrattamenti.

Interverranno per i saluti Roberto Sanfilippo (Direttore generale del Cefpas), Chiara Armenia (Prefetto di Caltanissetta), Roberto Gambino (Sindaco di Caltanissetta), Matilde Siracusano (Deputato nazionale) e Nicolò Piave (Presidente comitato CRI Caltanissetta).

Alla tavola rotonda partecipano Federica Laverde (avvocato, responsabile del progetto e referente Sportello Antiviolenza CRI), Chiara Benfante (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta), Emanuele Ricifari (Questore di Caltanissetta), Marcella Santino (Direttore sanitario Asp CL), Silvia Spanò (psicologa forense) e don Giuseppe Alessi (cappellano della casa circondariale del capoluogo nisseno).

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Ivana Baiunco.

L’accesso all’incontro è libero e consentito previa esibizione del Green Pass rafforzato all’ingresso.