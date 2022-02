A San Valentino “dai il nome del tuo ex a uno scarafaggio”: l’iniziativa di uno zoo per raccogliere fondi

Èil San Valentino delle ripicche: oltre all’iniziativa di un’azienda che propone di rinominare grautitamente i cassonetti della spazzatura con i nomi degli ex delle persone, non si può non segnalare un’altra idea simile che questa volta però arriva da uno zoo e serve a raccogliere fondi. La struttura, l’Hemsley Conservation Center, ha fatto sapere di essere disponibile a rinominare i suoi scarafaggi con i nomi degli ex per soli due euro.

Nei giorni scorsi sono arrivate centinaia di richieste: tutte persone che volevano dare il nome dei loro ex a uno scarafaggio, ma anche qualche elettore deluso che ha proposto nomi di politici (vicenda che ricorda sicuramente “La metamorfosi” di Kafka e, ancor più, “Lo scarafaggio” di Ian McEwan che immagina che siano proprio questi animali a prendere le sembianze dei politici inglesi per decidere il futuro della nazione).

Partecipare a questa burla di San Valentino costa circa due euro, cifra che serve a finanziare i progetti dello zoo per prendersi cura degli animali, e non poteva andare meglio: sono arrivate infatti richieste da ogni parte del mondo e la struttura ha acquisito altri duemila esemplari da battezzare con il nome degli ex.