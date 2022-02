A Niscemi presentata la dirigenza della Democrazia Cristiana Nuova

NISCEMI. E’ stata presentata ieri questo pomeriggio, la dirigenza della Democrazia Cristiana Nuova a Niscemi, alla presenza del Commissario Regionale, Totó Cuffaro. La manifestazione si è svolta presso il Giardino Malerba. Presenti, Franco Bartoluccio, commissario della DC Nuova a Niscemi e Francesco Trainito, vice commissario della DC Nuova a Niscemi, Luigi Gualato, capogruppo della DC Nuova al consiglio comunale di Niscemi.

All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti che ha voluto dare il proprio saluto, il segretario della Lega Valentina Spinello, e il segretario cittadino del PD, Francesco Di Dio. “La presenza di tanta gente ci spinge ad andare sempre più avanti – dichiara Cuffaro -. E’ la testimonianza di come la gente voglia tornare ad avvicinarsi alla politica da noi proposta, quella che ha alla base i valori. Noi stiamo riprendendo la storia di questo partito che va ricontestualizzata in chiave moderna. In questi anni sono cambiati i giovani, la società ma non sono cambiati i valori di Sturzo, De Gasperi, ed è a questi valori che dobbiamo ispirarci. Dobbiamo far rivivere i principi cattolici, popolari e liberali grazie all’impegno in prima linea di uomini, giovani e donne che, guardando al passato – conclude Cuffaro -, possono progettare un futuro migliore per Niscemi e per la Sicilia”.

“La Democrazia Cristiana Nuova riparte dai giovani e dalle idee –ha detto Franco Bartoluccio – e l’evento di oggi, molto partecipato, vede crescere, giorno dopo giorno, questa realtà in modo costante e con infinita passione”. “La sede sarà un’opportunità per chiunque voglia avvicinarsi alla Dc Nuova – dichiara Francesco Trainito -. Il nostro impegno sarà coinvolgere quanti più giovani e donne nel progetto”. “Oggi è una data importante per la Dc Nuova a Niscemi – aggiunge Luigi Gualato -. Vogliamo coinvolgere quante più persone nel progetto e soprattutto far riavvicinare alla politica chi negli ultimi anni si è disinteressato”.