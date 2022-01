Sommatino. Un mazzo di fiori sulla panchina rossa per ricordare Carmelina Sferrazza a 20 anni dalla sua tragica morte

SOMMATINO. “Sono trascorsi 20 anni dalla morte di Carmelina Sferrazza e abbiamo voluto commemorarla in questo giorno con una preghiera, un mazzo di fiori sulla panchina rossa a lei dedicata. Con quella stessa semplicità con cui lei era figlia, amica, compagna di scuola, sorella di ognuno di noi. Il ricordo di ciò che è accaduto deve rimanere vivo e soprattutto deve servire da aiuto e da monito. Deve accrescere in noi la sensibilità e la consapevolezza verso questi temi, che oggi sono sicuramente maggiori ma che devono essere ancora più fermi nel combattere le prevaricazioni e i soprusi. Non possiamo permettere che niente di tutto ciò accada ancora”.

Così il sindaco Elisa Carbone nel ricordo di Carmelina Sferrazza la studentessa sommatinese uccisa venti anni fa dall’allora suo fidanzato. “Il nostro pensiero – ha aggiunto il sindaco – è rivolto alla famiglia di Carmelina che con grande sforzo va avanti ed a tutte quelle donne che vivono condizioni di violenza e disagio, a loro diciamo con forza che le autorità e la nostra Amministrazione sono presenti ed al loro fianco nel denunciare qualsiasi forma di violenza. Ti giunga il nostro abbraccio Carmelina”.