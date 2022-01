Sicilia, Messina: sparatoria con un morto ed un ferito, caccia al killer

E’ ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Messina il trentacinquenne rimasto ferito nel corso della sparatoria nella quale e’ stato ucciso Giovanni Portogallo, 31 anni, messinese, personaggio noto alle forze dell’ordine. L’episodio si e’ verificato ieri in una traversa di Camaro San Luigi, popoloso quartiere di Messina. Le condizioni del trentacinquenne restano critiche ma sarebbe in via di miglioramento. Sottoposto a un intervento, inizialmente era stato portato all’ospedale Piemonte, ma in serata era stato poi trasferito al Policlinico dove i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Intanto i carabinieri del comando provinciale di Messina, coordinati dalla procura, proseguono le indagini per fare luce sul grave fatto di sangue e si cerca un sospettato, si tratterebbe di un pregiudicato; mentre un altro e’ stato rilasciato dopo essere stato interrogato.

Per tutta la notte gli investigatori hanno sentito numerose persone ed effettuato diversi controlli per cercare di ricostruire la dinamica e risalire a chi ha sparato numerosi colpi di pistola contro i due uomini.

Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi, compreso il regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’omicidio si e’ verificato intorno alle 14,30, Giovanni Portogallo e l’amico si trovavano in via Edoardo Morabito, quando sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola. Entrambi sono caduti, per Portogallo non c’e’ stato nulla da fare, mentre chi ha sparato e’ fuggito dileguandosi nelle strade vicine.