San Cataldo. Mozione consiliare al fine di destinare i proventi della sosta a pagamento per la manutenzione delle strade rurali

SAN CATALDO. Una mozione per destinare i proventi della sosta nei parcheggi a pagamento per la manutenzione della viabilità rurale. E’ la mozione che sarà proposta in consiglio comunale. Ormai da diversi anni, a causa delle ben note difficoltà legate alla situazione economica del Comune, non è stato possibile programmare interventi di manutenzione sia della viabilità urbana che soprattutto di quella secondaria rurale.

In molte zone periferiche della Città ormai non è più possibile raggiungere il territorio stante che il manto stradale delle vie comunali è totalmente dissestato con profonde buche e presenza cospicua di colate di fango. Situazione questa che oltre a costituire di fatto una limitazione alla percorribilità, costituisce grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti che tentano la fortuna nel percorre le stesse vie.

In relazione a questa circostanza i consiglieri comunali, Giampiero Modaffari del gruppo politico di RIPRENDIAMOCI LA CITTA’, Vincenzo Naro del gruppo politico TRADIZIONE E FUTURO, Bartolo Mangione e Rosario Aprile del gruppo politico 3 COLOMBE, NUOVA IMPRONTA-LEGA, Salvatore Pirrello del gruppo politico SCRUSCIO e Rosario Sorce del gruppo politico FORZA ITALIA, consapevoli che occorra porre attenzione fin da subito alla qualità e sicurezza della viabilità rurale, ritengono che sia opportuno prevedere improcrastinabili azioni di manutenzione costante e di tipo STRUTTURALE. Non interventi spot, una tantum, bensì coordinati e regolari nel corso degli anni.

In relazione a questa necessità considerato che la Commissione Straordinaria ha ripristinato la sosta a pagamento in Città e che questa introduzione sta comportando un sicuro introito economico alle casse comunali, sia per il corrispettivo della sosta oraria che per quello derivante dalla riscossione delle sanzioni elevate agli automobilisti per le violazioni alla disciplina dei parcheggi a pagamento, i nostri gruppi politici invitano l’intero Consiglio Comunale ad approvata la mozione consiliare con la quale si IMPEGNA l’Amministrazione Comunale a prevedere, nell’ambito della redazione del Documento Unico di Programmazione, apposito intervento di manutenzione della viabilità rurale finanziando lo stesso mediante le risorse derivanti dai proventi dei parcheggi a pagamento.

Qualora gli importi ricavabili dalla gestione dei parcheggi a pagamento siano annualmente di modesta entità, si fa voto all’amministrazione di prevedere ulteriori risorse economiche prelevando le stesse dai fondi destinati agli interventi in conto capitale.

Con lo specifico impegno di far sì che la previsione sia di lungo termine e prevista in ogni anno solare in modo tale da fornire risposte ai nostri concittadini che hanno terreni o abitano in zone periferiche rispetto al nostro centro abitato.