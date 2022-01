Rapina tassista ma perde telefonino: rintracciato e arrestato dalla Polizia

La tecnica era sempre la stessa: fingeva di essere un passeggero e una volta salito sul taxi, usciva una pistola minacciando di morte il povero tassista. Ma qualcosa, purtroppo per lui, non è andato per il verso giusto.

E’ accaduto a Milano dove un uomo aveva rapinato due tassisti utilizzando sempre la stessa tecnica. Si fingeva passeggero e poi li minacciava. Durante la prima rapina ha però perso il cellulare mentre scappava. I poliziotti del commissariato di Cinisello Balsamo lo hanno cosi identificato e arrestato. Sono in corso accertamenti per capire se fosse coinvolto anche in altre rapine simili.