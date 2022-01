Mazzarino. Interrogazione del consigliere Livio D’Aleo per la strada di contrada Ceraulo/Mercadante

MAZZARINO. Interrogazione consiliare su interventi nella strada sita in contrada “Ceraulo\Mercadande”. E’ quella prodotta dal consigliere comunale Livio D’Aleo. Il consigliere ha sottolineato che “La strada sita in contrada “Ceraulo/Mercadante”, con accesso dal Viale della Repubblica, necessita di manutenzione ed è priva di illuminazione; nel tratto di strada risiedono cittadini che quotidianamente affrontano diverse difficoltà per raggiungere le proprie abitazioni”.

Inoltre, il consigliere ha rilevato che “non si è mai visto nessun intervento da parte dell’Amministrazione Comunale”; per questa ragione ha chiesto al sindaco e all’assessore al ramo per sapere “se ci sono progetti per rendere questa via efficiente” chiedendo risposta scritta ed inserimento del punto all’ordine del giorno al prossimo Consiglio Comunale. –