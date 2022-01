Italia, un furgone non si ferma sulle strisce: il pedone accoltella l’autista

Torino, quartiere Cenisia. Un attraversamento pedonale come tanti. Un furgone passa e non dà la precedenza a un uomo che sta attraversando. Nasce un breve diverbio, il conducente del mezzo, un ragazzo di 25 anni di nazionalità ucraina, si ferma per discutere ma viene accoltellato al petto.

I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni, sequestrandogli anche il coltello. Mentre il ragazzo, soccorso sul posto da due militari, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maria Vittoria, da dove poi è stato trasferito al Mauriziano, dove i chirurghi lo hanno operato d’urgenza per una lesione al pericardio.