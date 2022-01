Italia, tragico incidente: auto finisce in un dirupo, morti 3 ventenni

E’ di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. Per cause in fase di accertamento, un’automobile su cui erano a bordo tre persone e’ finita in una scarpata. Sul posto hanno operato 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente

Le tre vittime erano di Pisticci (Matera). Si tratta di Lucio Lopatriello, di 21 anni, Simone Andriulli, pure di 21, e Luciano Carone di 20. I tre erano a bordo di una Mini Cooper finita in una scarpata. (Foto di repertorio)