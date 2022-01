Italia, ripresi mentre fanno sesso a scuola: il video diventa virale e arriva ai professori

l video di due studenti immortalati mentre fanno sesso a scuola è divento subito virale sulle chat degli studenti. Le immagini che immortalano un ragazzo e una ragazza in atteggiamenti intimi sarebbe stato girato dell’esterno dell’edificio scolastico per poi finire persino a qualche genitore nonché ai professori che hanno informato la preside. E’ accaduto in un istituto superiore di Livorno venerdì 14 gennaio.

La dirigenza scolastica si sarebbe messa da subito al lavoro per chiarire internamente la vicenda, tutelare i giovanissimi e, eventualmente, prendere i dovuti provvedimenti.

Nel video, girato dall’esterno dell’edificio si vedono i volti dei due studenti a una finestra dell’ultimo piano della scuola: secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali l’incontro focoso sarebbe avvenuto durante l’intervallo nel bagno dell’istituto scolastico.

Probabilmente i due avevano pensato di trovare un momento di privacy senza sospettare che il bagno scelto per l’incontro amoroso avesse una finestra che dà sul cortile condiviso con un’altra scuola secondaria. La ripresa è partita proprio dai giovani dirimpettai che hanno filmato la scena. Inutile dirlo: le immagini sono diventate subito virali e in pochi minuti la maggior parte degli studenti livornesi aveva sul proprio cellulare le scene di intimità.