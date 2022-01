Italia, malore durante una gara di corsa: morto un dodicenne

Un dodicenne padovano è morto all’ospedale di Treviso, dopo che domenica era stato colto da malore poco prima di concludere una gara podistica a Vittorio Veneto. Il ragazzino era stato subito soccorso e rianimato a lungo sul posto per essere poi trasferito in elicottero nella struttura ospedaliera di Treviso, dove le sue condizioni erano però apparse subito molto gravi.

Il 12enne, Carlo Alberto Conte, stava completando la gara, mancavano circa 300 metri al traguardo quando è stato visto barcollare e poi accasciarsi a terra. Immediato l’intervento dei sanitari sul posto con due ambulanze, una di queste attrezzata proprio per la rianimazione. È stato poi trasportato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica.

Il ragazzino faceva parte della storica società sportiva “Fiamme Oro” di Padova, alla quale si era iscritto tre mesi fa. Ma aveva già praticato attività a livello agonistico. I dirigenti delle Fiamme Oro hanno precisato che il giovane godeva di buona salute e aveva superato senza problemi le visite mediche di prassi, compresa quella di idoneità sportiva per l’agonismo a novembre.