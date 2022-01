Italia, Lecce: tamponamento a catena tra le auto in fila per i … tamponi

Tamponamento a catena davanti al drive through allestito di fronte all’ospedale di Copertino (Lecce) per i numerosi casi cittadini. Un uomo, per una distrazione, ha perso il controllo della sua auto, provocando gravi danni ai veicoli fermi ore in attesa di effettuare il tampone. In tutto sono rimaste coinvolte sei auto. E’ stato necessario l’intervento della polizia locale e dei sanitari del 118. I feriti, fortunatamente lievi, hanno fatto ricorso alle cure mediche. L’incidente ha causati ulteriori rallentamenti e disagi alle persone in coda.

Copertino si trova al centro di un’impennata di contagi e per questo si era resa necessario l’apertura del drive through all’esterno dell’ospedale per effettuare tamponi.

Nel comune salentino di circa 24mila abitanti il focolaio sarebbe partito da due feste, entrambe organizzate il 22 dicembre, per uno scambio di auguri tra studenti in vista del Natale. “I contagi sono ancora aumentati, siamo a 1.087 positivi – spiegava la sindaca Sandrina Schito il 7 gennaio, – ma essendo saltato in parte il tracciamento possono essere e sono sicuramente molti di più, moltissimi in fascia pediatrica e ragazzi giovani”.

Per questo motivo, il primo cittadino ha firmato l’ordinanza che ha previsto la dad a scuola a partire dal 10 gennaio per una settimana, mentre già dal 7 gennaio, dalle 8 alle 14, era stata attivata una postazione drive through, per effettuare il tampone senza scendere dalla propria automobile, nello spazio antistante il campo sportivo “G.Vantaggiato”. L’attività è garantita dal Dipartimento di prevenzione della Asl in collaborazione con la Croce Rossa.