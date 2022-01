Italia, evade dai domiciliari e si reca da una prostituta: trovato dalla polizia si giustifica, “ero ad un colloquio di lavoro”

Era sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio (su ordinanza del gip di Lodi), è evaso ed è stato trovato dalla polizia a bordo della sua auto nei pressi della Carsoana con una prostituta ed è stato nuovamente arrestato e processato per direttissima. Nei guai è finito un marocchino 30enne che al giudice Camilla Milani (pm Antonio Rubino) ha spiegato che era andato ad un colloquio di lavoro sforando di un’ora e mezza l’orario di rientro consentito.

L’uomo è difeso dall’avvocato Lorenza Dordoni. Al termine dell’udienza ha patteggiato otto mesi ed è e stato rimesso ai domiciliari. Controllata la sua abitazione l’uomo non è risultato in casa e sono partite le ricerche che si sono concluse in una strada sterrata nella zona della Caorsana dove i poliziotti lo hanno trovato con una lucciola.