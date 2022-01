Incidenti plurumortali con 243 vittime nel 2021: 112 schianti in Italia, 15 in Sicilia

Sono stati 112 gli incidenti plurimortali nel 2021 in Italia, con 243 vittime (99 incidenti con due morti, 8 con tre morti, 4 con quattro morti e uno con oltre quattro vittime); 84 degli schianti (75%) sono avvenuti su strade statali e provinciali, le piu’ pericolose, 18 in autostrada (16,1%) e dieci su strade urbane (8,9%).

Al sud il maggior numero di incidenti (51, contro 42 al nord e 19 al centro), ma il picco e’ stato rilevato in Emilia-Romagna con 18 schianti, seguito da Puglia (16) e Sicilia (15).

Nel 2020 gli episodi furono 91, con 205 vittime. I dati – diffusi dopo la sciagura con tre giovani vittime in provincia di Matera – riferiscono anche di 5 bambini che hanno perso la vita in questi incidenti gravissimi, mentre delle 243 vittime 20 erano straniere, pari all’8,2%. 78 incidenti hanno coinvolto autovetture, in cinque autocarri, in 29 moto e in cinque sinistri gravissimi sono rimasti coinvolti pedoni (il totale e’ superiore a 112 episodi perche’ in alcuni sinistri sono coinvolte tipologie diverse di mezzi o protagonisti).

Il maggior numero e’ avvenuto nell’orario 6-12, con 30 eventi (26,8%); 29 gli eventi avvenuti dalle 18 alle 24 (25,9%), 27 dalle 12 alle 18 (24,1%) e 26 da mezzanotte alle 6 (23,2%). Solo in un incidente e’ stato possibile accertare con sicurezza l’abuso di alcol, nessuno era legato all’abuso di stupefacenti, due gli episodi di pirateria stradale.