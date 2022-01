In una settimana pillola anti Covid prescritta a 1492 pazienti in Italia

Molnupiravir di Merck-Msd è il primo antivirale orale disponibile e specifico contro il coronavirus Sars-Cov-2.

Il farmaco, in base ai dati comunicati dall’Aifa, è stato prescritto a 1.492 pazienti in Italia dal 13 al 19 gennaio (dato cresciuto a 1.662 il giorno successivo), con ampie differenze regionali: nel Lazio sono stati 219 i trattamenti avviati, 207 in Liguria, 203 in Piemonte, 186 in Veneto, 161 in Toscana e 114 in Lombardia.

Nelle altre Regioni le sue prescrizioni risultano essere sotto i 100, mentre in Calabria e Basilicata non risulta nessun trattamento avviato.