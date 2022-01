Il sindaco Comparato e l’assessore Guttilla:”A San Cataldo presto saranno sostituite le caldaie in molti plessi scolastici”

SAN CATALDO. Una buona notizia per la comunità scolastica sancataldese. A darla è il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore Marianna Guttilla: “Con grande fatica, ma altrettanto orgoglio, presto saremo in grado di procedere alla sostituzione delle caldaie per molti plessi scolastici. Un lavoro senza precedenti, nonostante le enormi difficoltà e i limiti in cui versa il nostro Comune. Questa mattina, appunto, insieme all’Assessore all’Istruzione Marianna Guttilla e alla squadra comunale, abbiamo fatto un sopralluogo in molti istituti scolastici, per quanto riguarda il funzionamento degli impianti di riscaldamento”.

Il sindaco ha poi spiegato: “Purtroppo, al nostro insediamento, abbiamo trovato una situazione disastrosa: scuole abbandonate da molti, troppi anni; lasciate a sé stesse; impianti vecchi e deteriorati e sfaceli che sono vecchi nel tempo e datati. Così, da novembre, quotidianamente, abbiamo lavorato sulla manutenzione delle scuole, anche insieme all’Assessore Salvatore Emma, con interventi strutturali importanti che hanno riguardato la Carducci e la scuola Corso Unità D’Italia. Finalmente, adesso, con l’acquisto delle caldaie, facciamo un primo passo significativo per uscire dall’emergenza”. Il sindaco ha poi concluso: “Ogni giorno, siamo nelle scuole e interveniamo, ma la situazione non è facile, vista la condizione di degrado in cui versano le strutture e gli impianti. Vogliamo ribadire a tutta la nostra Comunità che questa Amministrazione è vicina alla popolazione scolastica, ai nostri giovani studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutti gli operatori. Il nostro obiettivo è quello di garantire tutte le forme di tutela per questi ambienti che meritano di essere dignitosi per i nostri figli e per il nostro futuro”.