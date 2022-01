I casi di positivi al Covid scesi sotto quota 100 a Santa Caterina

SANTA CATERINA. Sono 95 le persone guarite a fronte di 45 nuovi positivi. Il dato fornito dal sindaco Giuseppe Ippolito, tuttavia, è riferito ad una ricognizione dei nuovi positivi e dei guariti negli ultimi giorni. Sulla base di questa ricognizione, risultano in totale 91 soggetti attualmente positivi a Santa Caterina.

Il sindaco ha rilevato: “Siamo in contatto con l’ASP per allineare anche il dato del bollettino giornaliero che al momento riporta numeri differenti”. Dei 91 positivi, 89 sono in quarantena domiciliare mentre solo due sono i ricoverati.