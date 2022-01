Emergenza Covid. A Gela niente riapertura del mercato settimanale. Sindacati proclamano stato di agitazione

S’è tenuto il secondo incontro tra l’amministrazione comunale di Gela, rappresentata dal sindaco avv. Lucio Greco e dall’assessore Giuseppe Licata, e le rappresentanze sindacali rappresentate da Rocco Pardo presidente provinciale di Confesercenti, Carmelo Zarba presidente Ana Ugl Caltanissetta, Iano Coco responsabile regionale Fenailp, Elio Maniscalco responsabile del calatino, per discutere la situazione epidemiologica nel Comune di Gela.

Dopo una lunga discussione, come ha reso noto Rocco Pardo in una nota, “non si è addivenuta ad una congiunta soluzione che porti alla riapertura del mercato settimanale”. Le sigle sindacali hanno pertanto comunicato al sindaco lo stato di agitazione della categoria ed inoltrato una lettera al Prefetto e al questore comunicando lo stato di agitazione e conseguente sit in per il giorno 11 alle ore 9 dinanzi il palazzo di Città di Gela. L’adunanza verrà effettuata nel rispetto delle disposizioni anti COVID 19.