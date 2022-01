Covid… ‘liberi tutti’: scuola, con fine autosorveglianza basta il Super Green pass, anche senza test

Lo studente in regime di autosorveglianza, dalle elementari alle superiori, in possesso di Super Green pass potrà tornare in classe solo con la verifica della carta verde, senza effettuare il tampone negativo o di certificato medico. E’ quanto prevede il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale del 27 gennaio 2022. Parte così la semplificazione nelle scuole con nuove norme anti-Covid.

Le nuove misure, dunque, approvate nel decreto bollette e altre previste in un Cdm, forse di lunedì, dovrebbero portare a un allineamento delle elementari alle stesse regole che valgono per le superiori. E si parla anche dei test che saranno gratuiti pure alle elementari, le cui famiglie potranno rivolgersi ai pediatri.