Caltanissetta. Gambino: “Le scuole di ogni ordine e grado chiudono in tutta la Sicilia fino a mercoledì”

CALTANISSETTA. ” Le scuole di ogni ordine e grado chiudono in tutta la Sicilia fino a Mercoledì”. Lo ha confermato il sindaco Roberto Gambino.

Il sindaco nisseno ha poi detto: “Visto il provvedimento del governo regionale che rinvia di tre giorni la ripresa delle lezioni, l’Asp ha messo in stand by il parere da noi richiesto, per cui in atto non siamo chiamati a prendere provvedimenti”.

Il primo cittadino di Caltanissetta, rivolgendosi alla cittadinanza, ha infine comunicato che provvederà ad informarla degli ulteriori sviluppi e della decisione assunta per il prosieguo dalla conferenza dei sindaci nel corso del pomeriggio.