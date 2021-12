Vaccino, Von der Leyen “Dosi per i bambini disponibili dal 13 dicembre”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Pensiamo a come poter incoraggiare e potenzialmente pensare alla vaccinazione obbligatoria nell’Unione Europea. Serve un approccio comune, ma è una discussione che penso debba essere fatta”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles.

“Finora abbiamo consegnato all’Unione europea più di 1 miliardo di dosi di vaccini. Siamo lieti di vedere che adesso in molti Stati membri sono iniziate campagne di richiamo. Da Moderna e Pfizer BioNTech avremo 360 milioni di dosi di vaccini mRNA che saranno consegnati entro la fine del primo trimestre 2022. Questo è sufficiente per tutti gli europei completamente vaccinati per ottenere la dose booster. Inoltre i vaccini per i bambini saranno disponibili a partire dal 13 dicembre”.

(ITALPRESS).