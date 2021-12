Vaccini: somministrati ai militari nel Comando Gdf Caltanissetta

CALTANISSETTA – Somministrati dall’Asp di Caltanissetta un centinaio di vaccini all’interno del comando provinciale della Guardia di Finanza. Un medico, un infermiere e un dipendente, al fine di velocizzare la campagna vaccinale, si sono spostati dall’Hub del Cefpas al comando provinciale di via Bissolati per vaccinare i finanzieri con seconde e terze dosi. Presente anche il direttore del presidio ospedaliero Sant’Elia Benedetto Trobia. “Abbiamo somministrato -spiega Trobia – sia il vaccino anticovid sia, per chi ne faceva richiesta, il vaccino antinfluenzale. Prossimamente replicheremo la stessa cosa in Tribunale e Prefettura. E’ stata un’occasione utile per implementare la vaccinazione ed evitare il sovraffollamento all’ hub, dove gia’ giornalmente, somministriamo oltre 500 dosi al giorno, tra cui molte prime dosi”.

” Ringrazio il comandante della Guardia di Finanza Stefano Gesuelli – ha aggiunto Trobia – per la sensibilita’ mostrata nei confronti della vaccinazione, unica arma di prevenzione primaria per contrastare l’emergenza pandemica e per la grande disponibilita’. Per quan