Sommatino, Covid, in risalita la curva del contagio; quattro nuovi casi nelle ultime ore

SOMMATINO. Ancora 4 nuovi casi di contagio da Covid a Sommatino. A comunicarlo è stato il sindaco Elisa Carbone. Una sola la guarigione di una persona in precedenza contagiata dal virus del Covid. Il numero dei pazienti positivi nel Comune di Sommatino, alla luce di questo nuovo aggiornamento, è di 13.

Il sindaco ha inteso rinnovare la raccomandazione ai cittadini ad essere molto prudenti perché i dati dicono che il contagio non è ristretto solo ad alcune categorie ma è esteso, ad esempio a diverse fasce d’età e diversi nuclei familiari.

Ciò significa che il virus sta circolando e che per bloccarne la diffusione bisogna: rispettare scrupolosamente tutte le regole anti contagio; rivolgersi al proprio medico all’insorgere dei sintomi; in caso di positività, dichiarare tutti i contatti avuti per consentire un tracciamento veritiero; rispettare i provvedimenti di isolamento; sottoporsi a vaccinazione.