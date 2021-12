Sicilia, Tar annulla la delibera del Distretto Minerario di Caltanissetta sulla cava a Monte Scalpello

Il Tar Sicilia ha annullato la delibera rilasciata il 15 giugno del 2018 dal Distretto Minerario di Caltanissetta alla societa’ trevigiana Fassa srl per l’apertura di una cava di calcare industriale a Monte Scalpello, in contrada Santa Nicolella, in territorio di Agira (Enna).

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dall’associazione SiciliAntica, assistita dall’avvocato.

Nunzio Condorelli Caff, che ha reso nota la decisione del Tribunale amministrativo regionale.

Con una successiva determina, del 27 novembre del 2018, lo stesso Distretto minerario aveva dichiarato decaduta l’autorizzazione. Poi una successiva determina dirigenziale, nel 2020, aveva revocato la decadenza.

Con la sentenza n.36669/2021 la terza sezione del Tar di Palermo ha definitivamente accolto il ricorso di SiciliAntica.