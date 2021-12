Serie D. La Sancataldese batte 1-3 il Castrovillari e conquista la sua prima vittoria stagionale esterna.

Una Sancataldese finalmente tonica, reattiva e propositiva, ha conquistato la sua prima vittoria esterna stagionale battendo fuori casa il Castrovillari 1-3. Match subito positivo per i verdeamaranto in vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco con Tuccio. Al 40′ tuttavia, i padroni di casa hanno pareggiato il conto del match con Tripicchio su calcio di rigore.

La Sancataldese, tuttavia, non s’è certo scoraggiata, e nella ripresa è riuscita a far suoi i tre punti tornando dapprima in vantaggio con Brunetti per poi triplicare nel finale con Rotulo. Una vittoria che è stata accolta con grande entusiasmo da parte non solo dei giocatori, del tecnico Campanella e della dirigenza con in testa il presidente Lacagnina, ma anche dai tifosi.

La Sancataldese, infatti, ha agganciato in classifica a quota 13 proprio il Castrovillari e domenica prossima affronterà al Valentino Mazzola il San Luca che, rispetto ai verdeamaranto, ha 4 punti in più in classifica. Da rilevare lo spirito di sportività e fair play con il quale la società della Sancataldese e la sua dirigenza sono stati accolti a Castrovillari, che hanno consegnato alla dirigenza sancataldese dei doni che in casa verdeamaranto sono stati apprezzati. In un post sulla sua pagina ufficiale, la Sancataldese ha sottolineato: ” Castrovillari ormai per noi è una seconda casa, l’accoglienza che ci viene data da questa città e dalla dirigenza rosso nera è sempre stupenda”.