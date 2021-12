Scuola, Ministro Bianchi: “Esame maturità 2022? Sarà test serissimo”

“Abbiamo la responsabilita’ di far fare un esame di maturita’ serio ai ragazzi. Entro gennaio, come ogni anno, comunicheremo le modalita’. Di sicuro faremo un esame serissimo per cui i ragazzi studino e si preparino bene”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Unomattina su Rai 1 rispondendo a una domanda sulle modalita’ del prossimo esame di maturita’. “Abbiamo la responsabilita’ di capire come va la situazione pandemica – ha precisato il ministro – sono contento che ci sia il dibattito sulla maturita’ con esame scritto e orale o solo orale, ma quel che e’ certo e’ che sara’ un esame serio. Ora la situazione della Scuola e’ sotto controllo, ma c’e’ un’evoluzione per cui decideremo di conseguenza”, ha concluso Bianchi.