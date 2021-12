San Cataldo. Nei prossimi giovedì rifiuti ingombranti saranno conferiti nella parte alta di via Milano.

SAN CATALDO. Per i prossimi giovedì, a partire da giovedì 16 dicembre, gli scarrabili per il conferimento di rifiuti ingombranti e di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), saranno collocati nella parte alta di VIA MILANO, dove normalmente si tiene il mercato settimanale del lunedì.

Tale conferimento potrà essere effettuato solo da privati. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale che ha sottolineato di confidare nella collaborazione e nella sensibilità di tutti i cittadini Sancataldesi nel conferire detti rifiuti in modo consono ed ordinato.