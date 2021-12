SAN CATALDO. Nelle ultime 24 ore a San Cataldo ancora 8 nuovi casi di contagio a fronte di un solo guarito. Sulla base dei dati forniti dal report giornaliero dell’Asp di Caltanissetta, continua dunque a risalire la curva del contagio in Città.

Al momento i casi di positività accertati sono 97, di cui 96 in quarantena domiciliare e solo uno ricoverato in malattie infettive a Caltanissetta. Nessun ricoverato invece in terapia intensiva.